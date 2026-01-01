Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Der Infiltrator

WarnerStaffel 6Folge 18
Der Infiltrator

Der InfiltratorJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 18: Der Infiltrator

21 Min.Ab 6

Brick möchte auf dem Ausflug ins Museum, bei dem Frankie als Elternbegleitung mitfährt, neue Freunde finden. Sue fährt übers Wochenende zu Axl und wundert sich, dass er so freundlich zu ihr ist. Sie merkt schon bald, dass er nur seine Freundin Devin beeindrucken will und zahlt es ihm heim.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
Warner
The Middle

The Middle

Alle 9 Staffeln und Folgen