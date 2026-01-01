The Middle
Folge 18: Der Infiltrator
21 Min.Ab 6
Brick möchte auf dem Ausflug ins Museum, bei dem Frankie als Elternbegleitung mitfährt, neue Freunde finden. Sue fährt übers Wochenende zu Axl und wundert sich, dass er so freundlich zu ihr ist. Sie merkt schon bald, dass er nur seine Freundin Devin beeindrucken will und zahlt es ihm heim.
Weitere Folgen in Staffel 6
The Middle
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
