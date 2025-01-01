The Middle
Folge 7: Das große Essen
21 Min.Ab 6
Da im Haus der Hecks einige Reparaturarbeiten anstehen, möchte Frankie das traditionelle Thanksgiving-Familienessen ausnahmsweise in ein örtliches Restaurant verlegen. Doch die restlichen Familienmitglieder können der Idee nicht viel abgewinnen.
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen