The Middle

WarnerStaffel 6Folge 6
Folge 6: Die Spüle

21 Min.Ab 6

Seitdem der Abfluss der Hecks verstopft ist, muss improvisiert werden - sowohl beim Abwasch als auch bei der Körperpflege ... Indessen hat Sue eine wichtige Sportprüfung vor sich, weshalb sie eine schwierige Tanzeinlage einstudiert.

Warner
