The Middle
Folge 6: Die Spüle
21 Min.Ab 6
Seitdem der Abfluss der Hecks verstopft ist, muss improvisiert werden - sowohl beim Abwasch als auch bei der Körperpflege ... Indessen hat Sue eine wichtige Sportprüfung vor sich, weshalb sie eine schwierige Tanzeinlage einstudiert.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
