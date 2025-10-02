The Middle
Folge 8: Die College-Tour
21 Min.Folge vom 02.10.2025Ab 6
Mike macht mit Sue eine College-Tour, um sich die in Frage kommenden Colleges anzusehen. Währenddessen lässt Frankie Brick mit einem Schulprojekt und mehreren Babysittern zurück, damit sie Axl bei seinem ersten College-Footballspiel unterstützen kann. Doch das läuft gar nicht gut.
