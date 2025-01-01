Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Der Kaffee-Alarm

WarnerStaffel 6Folge 3
Der Kaffee-Alarm

Der Kaffee-AlarmJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 3: Der Kaffee-Alarm

21 Min.Ab 6

Brick überrascht seine Eltern, als er den Wunsch äußert, eine Tanzschule zu besuchen. Unterdessen muss sich Axl für ein Hauptfach entscheiden, was ihm äußerst schwerfällt. Derweil gibt sich Sue ihrer neu entdeckten Kaffeesucht hin, um erwachsener zu wirken.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
Warner
The Middle

The Middle

Alle 9 Staffeln und Folgen