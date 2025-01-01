The Middle
Folge 3: Der Kaffee-Alarm
21 Min.Ab 6
Brick überrascht seine Eltern, als er den Wunsch äußert, eine Tanzschule zu besuchen. Unterdessen muss sich Axl für ein Hauptfach entscheiden, was ihm äußerst schwerfällt. Derweil gibt sich Sue ihrer neu entdeckten Kaffeesucht hin, um erwachsener zu wirken.
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
6
