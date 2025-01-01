The Middle
Folge 13: Der sechste Valentinstag
21 Min.Ab 6
Der Valentinstag steht an. Darrin plant für Sue eine Schnitzeljagd quer durch die Stadt; sie endet in Darrins neuem Haus. Doch dort wartet erst die eigentliche Überraschung ... Axl wird misstrauisch, da Devin nichts geschenkt haben möchte. Derweil erleben Sue und Cindy ihren ersten Kuss.
The Middle
