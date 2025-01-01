Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

Der vergessene Geburtstag

Staffel 6Folge 15
Der vergessene Geburtstag

Folge 15: Der vergessene Geburtstag

21 Min.Ab 6

Die gesamte Familie Heck hat Bricks Geburtstag im November vergessen, inzwischen ist es Februar. Brick darf nachfeiern und wünscht sich, dass er einen ganzen Tag lang die ungeteilte Aufmerksamkeit der Familie genießen und machen kann, was er will. Doch schon bald sind alle von Brick genervt. Währenddessen gerät die Beziehung zwischen Axl und Devin in eine Krise.

