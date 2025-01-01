The Middle
Folge 14: Die Antwort
21 Min.Ab 6
Sue ist völlig fertig wegen des Heiratsantrages. Ihre Eltern bekommen davon Wind und drängen Sue, die ganze Sache rückgängig zu machen. Als Sue das Gespräch mit Darrin sucht, macht dieser beleidigt Schluss. Indessen versucht Axl, Bricks Ticks zu heilen.
