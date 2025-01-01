The Middle
Folge 19: Der Sombrero
21 Min.Ab 6
Als Sue und Brad für ihr letztes Jahrbuch ein Foto mit Sombrero auf einer Riesenkuh machen lassen, kommt es zum Streit mit Axl, der das Motiv unmöglich findet. Frankie versucht zu vermitteln. Bald verbünden sich die Geschwister jedoch gegen ihre Mutter. Derweil hat Brick eine Medaille im Sport gewonnen; Mike ist begeistert. Als sich herausstellt, dass es sich dabei um einen Irrtum gehandelt hat, ist er enttäuscht.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen