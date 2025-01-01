Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 6Folge 19
Folge 19: Der Sombrero

21 Min.Ab 6

Als Sue und Brad für ihr letztes Jahrbuch ein Foto mit Sombrero auf einer Riesenkuh machen lassen, kommt es zum Streit mit Axl, der das Motiv unmöglich findet. Frankie versucht zu vermitteln. Bald verbünden sich die Geschwister jedoch gegen ihre Mutter. Derweil hat Brick eine Medaille im Sport gewonnen; Mike ist begeistert. Als sich herausstellt, dass es sich dabei um einen Irrtum gehandelt hat, ist er enttäuscht.

