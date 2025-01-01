The Middle
Folge 11: Der Partyschreck
21 Min.Ab 6
Sue fängt bei Mike an zu arbeiten, da ihr bei Spudsey's Stunden gestrichen wurden. Alles läuft prima, bis sie aus Versehen über Instagram eine Party dort veranstaltet und fast alles in Schutt und Asche legt. Währenddessen startet Brick einen Quizshow-Marathon, mit dem er die ganze Familie auf Trab hält.
