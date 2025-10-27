The Middle
Folge 24: Die Abschlussfeier
21 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 6
Sue steht kurz vor dem Ende ihrer Highschool-Zeit und plant deshalb eine große Abschlussfeier. Brick soll eine Klasse überspringen und ab Herbst in die Highschool gehen, damit hätte er auch einen Abschluss vor sich. Kurzerhand möchte er mit seiner Schwester zusammen feiern, was Sue natürlich ätzend findet. Frankie hat alle Mühe, die beiden Streithähne zu besänftigen.
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The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen