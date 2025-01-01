Wolffs Revier
Folge 1: Urlaub in den Tod
96 Min.Ab 12
Der Frauenheld Bernd Lausitz wird tot aufgefunden. Als "Visitenkarte" hinterlässt der Mörder ein Polaroid-Foto - Lausitz im Todeskampf. Wolff steht vor einem Rätsel. Auch Stefan Träger, ein Freund von Lausitz, mit dem er erst vor kurzem Urlaub auf Ibiza verbrachte, behauptet, nichts zu wissen. Doch Träger ist das nächste Opfer - am Tatort auch diesmal wieder ein Polaroid-Foto des sterbenden Opfers. Die spanische Kollegin Ana Cortez kommt nach Berlin, um Wolff zu unterstützen.
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1