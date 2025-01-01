Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wolffs Revier

Urlaub in den Tod

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 1
Urlaub in den Tod

Urlaub in den TodJetzt kostenlos streamen

Wolffs Revier

Folge 1: Urlaub in den Tod

96 Min.Ab 12

Der Frauenheld Bernd Lausitz wird tot aufgefunden. Als "Visitenkarte" hinterlässt der Mörder ein Polaroid-Foto - Lausitz im Todeskampf. Wolff steht vor einem Rätsel. Auch Stefan Träger, ein Freund von Lausitz, mit dem er erst vor kurzem Urlaub auf Ibiza verbrachte, behauptet, nichts zu wissen. Doch Träger ist das nächste Opfer - am Tatort auch diesmal wieder ein Polaroid-Foto des sterbenden Opfers. Die spanische Kollegin Ana Cortez kommt nach Berlin, um Wolff zu unterstützen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Wolffs Revier
SAT.1 GOLD
Wolffs Revier

Wolffs Revier

Alle 7 Staffeln und Folgen