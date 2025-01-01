Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wolffs Revier

Im Namen des Vaters

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 2
Folge 2: Im Namen des Vaters

47 Min.Ab 12

Blut tropft aus dem Beichtstuhl - Pfarrer Michael Nowak wurde erstochen. Wolff verdächtigt Gerd Nowak, den Bruder des Ermordeten. Er hatte Streit mit Michael in einer Erbsache - und somit ein Motiv. Doch eigentlich sollte Pfarrer Hesse an diesem Tag die Beichte abnehmen. Galt der Anschlag ihm? Und welche Rolle spielt die Familie Trischan bei dem Mord? Mutter und Tochter Trischan behaupten, Pfarrer Hesse nicht zu kennen. Doch Wolff beobachtet sie bei einem Treffen im Tiergarten.

SAT.1 GOLD
