Wolffs Revier
Folge 2: Im Namen des Vaters
47 Min.Ab 12
Blut tropft aus dem Beichtstuhl - Pfarrer Michael Nowak wurde erstochen. Wolff verdächtigt Gerd Nowak, den Bruder des Ermordeten. Er hatte Streit mit Michael in einer Erbsache - und somit ein Motiv. Doch eigentlich sollte Pfarrer Hesse an diesem Tag die Beichte abnehmen. Galt der Anschlag ihm? Und welche Rolle spielt die Familie Trischan bei dem Mord? Mutter und Tochter Trischan behaupten, Pfarrer Hesse nicht zu kennen. Doch Wolff beobachtet sie bei einem Treffen im Tiergarten.
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1