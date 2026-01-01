Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wolffs Revier

Flucht ins Verderben

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 13
Flucht ins Verderben

Flucht ins VerderbenJetzt kostenlos streamen

Wolffs Revier

Folge 13: Flucht ins Verderben

45 Min.Ab 16

Die Leiche der Prostituierten Irma wird aus dem Wannsee geborgen. Doch in dem Bordell, in dem sie gearbeitet haben soll, wollen weder die Angestellten noch Zuhälter Thomas Funke die Tote kennen. Bald hat Wolff einen zweiten Mordfall im Milieu zu klären: Die Prostituierte Anna Walowka wurde ebenfalls erschossen. Nun gerät der gut situierte Dr. Winzer ins Fadenkreuz. Er war Kunde bei beiden Mädchen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Wolffs Revier
SAT.1 GOLD
Wolffs Revier

Wolffs Revier

Alle 7 Staffeln und Folgen