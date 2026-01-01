Wolffs Revier
Folge 13: Flucht ins Verderben
45 Min.Ab 16
Die Leiche der Prostituierten Irma wird aus dem Wannsee geborgen. Doch in dem Bordell, in dem sie gearbeitet haben soll, wollen weder die Angestellten noch Zuhälter Thomas Funke die Tote kennen. Bald hat Wolff einen zweiten Mordfall im Milieu zu klären: Die Prostituierte Anna Walowka wurde ebenfalls erschossen. Nun gerät der gut situierte Dr. Winzer ins Fadenkreuz. Er war Kunde bei beiden Mädchen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sat.1