Recht auf Mord

Folge 16: Recht auf Mord

46 Min.Ab 16

Vor 15 Jahren konnte Wolff den Frauenmörder Ingo Korte hinter Gitter bringen. Nun ist Korte, der bis zuletzt seine Unschuld beteuerte, wieder frei - und kurz darauf sterben nacheinander vier Frauen eines gewaltsamen Todes. Wenig später kündigt Korte Wolff telefonisch einen fünften Mord an. Aus der verschlüsselten Nachricht erfährt Wolff, dass der nächste Anschlag Verena gelten soll. Er unternimmt alles, um seine Tochter zu schützen, doch Korte ist gerissener als erwartet.

