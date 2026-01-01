Wolffs Revier
Folge 16: Recht auf Mord
46 Min.Ab 16
Vor 15 Jahren konnte Wolff den Frauenmörder Ingo Korte hinter Gitter bringen. Nun ist Korte, der bis zuletzt seine Unschuld beteuerte, wieder frei - und kurz darauf sterben nacheinander vier Frauen eines gewaltsamen Todes. Wenig später kündigt Korte Wolff telefonisch einen fünften Mord an. Aus der verschlüsselten Nachricht erfährt Wolff, dass der nächste Anschlag Verena gelten soll. Er unternimmt alles, um seine Tochter zu schützen, doch Korte ist gerissener als erwartet.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Borussia Media Produktions GmbH