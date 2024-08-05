Wolffs Revier
Folge 18: Die Frau des Chemikers
46 Min.Folge vom 05.08.2024Ab 16
Der Chemiker Richard Kallweit arbeitet an einer Versuchsanlage zur Herstellung von Polyäthylen. Als ihn seine schwangere Frau Gaby von der Arbeit abholen will, explodiert das Labor. Der Forschungschef der Firma, Prof. Stadler, überlebt, doch für Kallweit kommt jede Hilfe zu spät. Stadlers Frau Regina behauptet gegenüber Wolff, ihr Mann hätte seinen Kollegen getötet, weil er Gaby schon lange begehrt. Doch auch Ernst Ruhwald von der "Spree-Chemie" kommt für die Tat in Frage ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 4-10: Borussia Media Produktions GmbH