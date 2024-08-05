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Wolffs Revier

Die Frau des Chemikers

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 18vom 05.08.2024
Die Frau des Chemikers

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Folge 18: Die Frau des Chemikers

46 Min.Folge vom 05.08.2024Ab 16

Der Chemiker Richard Kallweit arbeitet an einer Versuchsanlage zur Herstellung von Polyäthylen. Als ihn seine schwangere Frau Gaby von der Arbeit abholen will, explodiert das Labor. Der Forschungschef der Firma, Prof. Stadler, überlebt, doch für Kallweit kommt jede Hilfe zu spät. Stadlers Frau Regina behauptet gegenüber Wolff, ihr Mann hätte seinen Kollegen getötet, weil er Gaby schon lange begehrt. Doch auch Ernst Ruhwald von der "Spree-Chemie" kommt für die Tat in Frage ...

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