Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wolffs Revier

Ein todsicherer Plan

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 5
Ein todsicherer Plan

Ein todsicherer PlanJetzt kostenlos streamen

Wolffs Revier

Folge 5: Ein todsicherer Plan

47 Min.Ab 12

Der elfjährige Andy Schubert wird entführt. Die Lösegeldforderung geht an das Unternehmen "Kubinke Spielwaren", bei dem Andys Vater beschäftigt ist. Peter Nau, der Geschäftsführer, ist bereit, das Lösegeld zu zahlen und verspricht sich davon einen großen Medienauftritt. Doch die Zusammenarbeit mit Wolff gestaltet sich schwierig. Ein polizeiliches Eingreifen bei der Lösegeldübergabe scheitert an Naus Alleingang. Als er später tot aufgefunden wird, steht Wolff vor einem Rätsel .

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Wolffs Revier
SAT.1 GOLD
Wolffs Revier

Wolffs Revier

Alle 7 Staffeln und Folgen