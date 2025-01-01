Wolffs Revier
Folge 5: Ein todsicherer Plan
47 Min.Ab 12
Der elfjährige Andy Schubert wird entführt. Die Lösegeldforderung geht an das Unternehmen "Kubinke Spielwaren", bei dem Andys Vater beschäftigt ist. Peter Nau, der Geschäftsführer, ist bereit, das Lösegeld zu zahlen und verspricht sich davon einen großen Medienauftritt. Doch die Zusammenarbeit mit Wolff gestaltet sich schwierig. Ein polizeiliches Eingreifen bei der Lösegeldübergabe scheitert an Naus Alleingang. Als er später tot aufgefunden wird, steht Wolff vor einem Rätsel .
Weitere Folgen in Staffel 4
Wolffs Revier
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
