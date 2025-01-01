Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 15
46 Min.Ab 16

Nach seiner Verurteilung setzt Autoschieber Karbacher noch im Gerichtssaal eine Prämie auf den Kopf von Dr. Fried aus. Tatsächlich entgeht Fried nur knapp einem Anschlag, als er sein Auto aus einer Werkstatt abholt: Statt seiner bricht der Mechaniker Gröber tödlich getroffen zusammen. Gröbers Mutter glaubt nicht an eine Verwechslung - sie beschuldigt Werkstattleiter Backes und seine Frau Rosa. Diese hatte ein Verhältnis mit dem Toten und Backes ein Motiv: Eifersucht.

