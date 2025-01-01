Wolffs Revier
Folge 15: Zwei Seelen, ein Gedanke
46 Min.Ab 16
Nach seiner Verurteilung setzt Autoschieber Karbacher noch im Gerichtssaal eine Prämie auf den Kopf von Dr. Fried aus. Tatsächlich entgeht Fried nur knapp einem Anschlag, als er sein Auto aus einer Werkstatt abholt: Statt seiner bricht der Mechaniker Gröber tödlich getroffen zusammen. Gröbers Mutter glaubt nicht an eine Verwechslung - sie beschuldigt Werkstattleiter Backes und seine Frau Rosa. Diese hatte ein Verhältnis mit dem Toten und Backes ein Motiv: Eifersucht.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Borussia Media Produktions GmbH