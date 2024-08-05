Wolffs Revier
Folge 12: Im Visier
46 Min.Folge vom 05.08.2024Ab 12
Kurz vor Prozessbeginn gegen eine Bande italienischer Waffenhändler wegen eines Massakers, bei dem drei Libyer und die Polizistin Claudia Born ums Leben kamen, werden die Staatsanwältin Beate Jansen und ein Polizist erschossen in einer Lagerhalle gefunden. Verdächtiger ist der Patensohn des Bandenchefs, Cosimo Brigoli. Doch der kann beweisen, dass er nicht der Mörder war und bringt Wolff mit der V-Agentin Korten, die als Geliebte des Bandenchefs verdeckt arbeitet, zusammen.
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Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-10: Borussia Media Produktions GmbH