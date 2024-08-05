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Wolffs Revier

Im Visier

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 12vom 05.08.2024
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Folge 12: Im Visier

46 Min.Folge vom 05.08.2024Ab 12

Kurz vor Prozessbeginn gegen eine Bande italienischer Waffenhändler wegen eines Massakers, bei dem drei Libyer und die Polizistin Claudia Born ums Leben kamen, werden die Staatsanwältin Beate Jansen und ein Polizist erschossen in einer Lagerhalle gefunden. Verdächtiger ist der Patensohn des Bandenchefs, Cosimo Brigoli. Doch der kann beweisen, dass er nicht der Mörder war und bringt Wolff mit der V-Agentin Korten, die als Geliebte des Bandenchefs verdeckt arbeitet, zusammen.

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