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Wolffs Revier

Tod und Aufwiedersehen

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 19vom 05.08.2024
Tod und Aufwiedersehen

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Folge 19: Tod und Aufwiedersehen

45 Min.Folge vom 05.08.2024Ab 16

Wolff untersucht den Tod des Psychologieprofessors und Buchautoren Dr. Leinweber. Seine Geliebte, Corinna Schuster, hat am Todestag einen humpelnden Mann auf der Yacht des Professors beobachtet. Der Verdacht fällt auf den gehbehinderten Dieter Kuhlmann, dessen Frau vor Jahren nach der Behandlung durch Dr. Leinweber verstarb. Auch Corinnas Ehemann Rolf, der von ihrem Verhältnis mit dem Professor erfuhr, ist verdächtig.

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