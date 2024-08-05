Wolffs Revier
Folge 19: Tod und Aufwiedersehen
45 Min.Folge vom 05.08.2024Ab 16
Wolff untersucht den Tod des Psychologieprofessors und Buchautoren Dr. Leinweber. Seine Geliebte, Corinna Schuster, hat am Todestag einen humpelnden Mann auf der Yacht des Professors beobachtet. Der Verdacht fällt auf den gehbehinderten Dieter Kuhlmann, dessen Frau vor Jahren nach der Behandlung durch Dr. Leinweber verstarb. Auch Corinnas Ehemann Rolf, der von ihrem Verhältnis mit dem Professor erfuhr, ist verdächtig.
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Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 4-10: Borussia Media Produktions GmbH