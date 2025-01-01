Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wolffs Revier

Mitten ins Herz

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 7
Mitten ins Herz

Mitten ins HerzJetzt kostenlos streamen

Wolffs Revier

Folge 7: Mitten ins Herz

47 Min.Ab 12

Im Grunewald findet ein Jogger die Leiche der Studentin Corinna Petersen. Wolff recherchiert, dass sie an ihrer Diplomarbeit über die Techno-Szene gearbeitet hat. Jens Krüger, der Vater ihres Sohns Daniel, war zur Tatzeit angeblich in Polen. Als Sawatzki und Buchwald in der Szene recherchieren, erwischen sie einen DJ bei einem Deal mit Ecstasy, das mit Gift versetzt ist. Sollte Corinna den Dealern auf die Schliche gekommen sein? Oder hat Krüger die Finger im Spiel?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Wolffs Revier
SAT.1 GOLD
Wolffs Revier

Wolffs Revier

Alle 7 Staffeln und Folgen