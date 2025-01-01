Wolffs Revier
Folge 7: Mitten ins Herz
47 Min.Ab 12
Im Grunewald findet ein Jogger die Leiche der Studentin Corinna Petersen. Wolff recherchiert, dass sie an ihrer Diplomarbeit über die Techno-Szene gearbeitet hat. Jens Krüger, der Vater ihres Sohns Daniel, war zur Tatzeit angeblich in Polen. Als Sawatzki und Buchwald in der Szene recherchieren, erwischen sie einen DJ bei einem Deal mit Ecstasy, das mit Gift versetzt ist. Sollte Corinna den Dealern auf die Schliche gekommen sein? Oder hat Krüger die Finger im Spiel?
Wolffs Revier
