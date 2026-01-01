Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wolffs Revier

Bauernopfer

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 8
Bauernopfer

BauernopferJetzt kostenlos streamen

Wolffs Revier

Folge 8: Bauernopfer

47 Min.Ab 12

Als der Polizist Ewald Berger erschossen wird, fällt der Verdacht auf Max Grabowski, der in Harry Bolls Disco arbeitet und sich als Handlanger eines Dealers verdingt. Bergers Kollege Karsten Vogt gibt eine Beschreibung von Max, die sich jedoch als falsch erweist. Schlamperei oder Vorsatz? Als Wolff Max auf einer Autobahnraststätte festnehmen will, wird der von zwei Maskierten überfahren und lebensgefährlich verletzt. Im Sterben schwört Max, dass Vogt Bergers Mörder ist.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Wolffs Revier
SAT.1 GOLD
Wolffs Revier

Wolffs Revier

Alle 7 Staffeln und Folgen