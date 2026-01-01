Wolffs Revier
Folge 8: Bauernopfer
47 Min.Ab 12
Als der Polizist Ewald Berger erschossen wird, fällt der Verdacht auf Max Grabowski, der in Harry Bolls Disco arbeitet und sich als Handlanger eines Dealers verdingt. Bergers Kollege Karsten Vogt gibt eine Beschreibung von Max, die sich jedoch als falsch erweist. Schlamperei oder Vorsatz? Als Wolff Max auf einer Autobahnraststätte festnehmen will, wird der von zwei Maskierten überfahren und lebensgefährlich verletzt. Im Sterben schwört Max, dass Vogt Bergers Mörder ist.
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Borussia Media Produktions GmbH