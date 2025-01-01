Wolffs Revier
Folge 20: Der Killer
48 Min.Ab 16
Ein Serienkiller, der es auf Prostituierte abgesehen hat, hält Wolff in Atem. Beim Opfer Nummer sieben, Susanne Feldmann, findet er den Hinweis auf ein Hotelzimmer. Doch dort erwischt er nur den Kollegen Tom Borkmann. Während Borkmann Susannes Ehemann, den Chirurgen Karsten Feldmann, verdächtigt, entwickelt Wolff zusammen mit der Polizeipsychologin Claudia Minski eine geniale Strategie, um den Killer aus der Reserve zu locken: Eine TV-Sendung mit Zuschauerbeteiligung per Telefon!
Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sat.1