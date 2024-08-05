Wolffs Revier
Folge 4: Der Heckenschütze
46 Min.Folge vom 05.08.2024Ab 12
Ein Heckenschütze hat zwei Passanten verletzt, einen dritten getötet. In seinen Verstecken hinterlässt er jeweils ein Markstück. Außerdem benutzt er jedes Mal eine andere Waffe. Kurz darauf erhält Senator Geller einen Erpresserbrief. Der Täter fordert eine Million und drei Mark. Als die Geldübergabe fehlschlägt, gibt es ein neues Opfer: Oberstleutnant Herrlicher wird in einem Ausflugslokal erschossen. Doch ehe Wolff sich näher damit befassen kann, wird ihm der Fall entzogen.
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Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-10: Borussia Media Produktions GmbH