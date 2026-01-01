Wolffs Revier
Folge 6: Marathon
46 Min.Ab 12
Die erfolgreiche Läuferin Olga Mantau wird erschossen. Als herauskommt, dass sich die Sportlerin kürzlich von ihrem Ehemann Peter getrennt hat, richtet sich der Verdacht gegen ihn. Doch der beteuert seine Unschuld. Von Olgas Kollegin Ina Sommer erfährt Wolff, dass Olgas ehemaliger Trainer die Läuferin erpresst und Olgas Schwester Natascha zur Prostitution gezwungen hat. Doch einige Tage vor Olgas Ermordung gelang dem Mädchen die Flucht. Musste die Läuferin deswegen sterben?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1