Wolffs Revier

Marathon

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 6
Folge 6: Marathon

46 Min.Ab 12

Die erfolgreiche Läuferin Olga Mantau wird erschossen. Als herauskommt, dass sich die Sportlerin kürzlich von ihrem Ehemann Peter getrennt hat, richtet sich der Verdacht gegen ihn. Doch der beteuert seine Unschuld. Von Olgas Kollegin Ina Sommer erfährt Wolff, dass Olgas ehemaliger Trainer die Läuferin erpresst und Olgas Schwester Natascha zur Prostitution gezwungen hat. Doch einige Tage vor Olgas Ermordung gelang dem Mädchen die Flucht. Musste die Läuferin deswegen sterben?

