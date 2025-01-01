Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 9
46 Min.Ab 12

An ihrem letzten Abend hat Nora Horwitz Besuch von ihrem Liebhaber Dr. Wendt. Wenig später wird sie erschossen in ihrer Wohnung aufgefunden. Wendt behauptet, als er ging, habe Nora noch gelebt - sie habe mit ihrem Mann telefoniert und wollte sich noch in der Nacht mit ihm treffen. Doch Herr Horwitz befindet sich auf Geschäftsreise in Mexiko! Wolff findet heraus, dass Nora Informationen über ihren Mann und Dr. Wendt gesammelt hat und die Herren damit möglicherweise erpresste.

