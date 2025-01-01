Wolffs Revier
Folge 11: Freiwild
46 Min.Ab 12
Mit Sorge beobachtet Parkwächter Volkmann das Treiben seiner Tochter Marlies - immer wieder ist sie Gast bei den berüchtigten Sex-Partys des Baulöwen Gruber. Durch ihren Chef Lutz Holl ist Marlies Mitglied des exklusiven Orgien-Clubs geworden. Eines Tages reicht es Volkmann: Er stellt seine Tochter zur Rede und wird Holl gegenüber handgreiflich. Am nächsten Morgen fischt man Holls Leiche aus der Havel. Hat der religiöse Parkwächter in seiner Rage die Kontrolle verloren?
Wolffs Revier
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
12
