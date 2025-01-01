Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 4 Folge 11
Folge 11: Freiwild

46 Min. Ab 12

Mit Sorge beobachtet Parkwächter Volkmann das Treiben seiner Tochter Marlies - immer wieder ist sie Gast bei den berüchtigten Sex-Partys des Baulöwen Gruber. Durch ihren Chef Lutz Holl ist Marlies Mitglied des exklusiven Orgien-Clubs geworden. Eines Tages reicht es Volkmann: Er stellt seine Tochter zur Rede und wird Holl gegenüber handgreiflich. Am nächsten Morgen fischt man Holls Leiche aus der Havel. Hat der religiöse Parkwächter in seiner Rage die Kontrolle verloren?

