Wolffs Revier
Folge 17: Blutsbrüder
46 Min.Ab 16
Der Bandenkrieg zwischen den "Rats" und den "Panthern" findet am Kraftwerk einen blutigen Höhepunkt: "Rat" Martin kniet neben dem erschossenen Ali. Als die "Panther" am Tatort erscheinen, läuft Martin um sein Leben - und direkt in Wolffs Auto. Während Martin im Krankenhaus landet, muss Wolff Alis Familie die Todesnachricht überbringen. Er erfährt, dass Frau Özal, Alis Mutter, vor Kurzem von einer Bande Neonazis überfallen wurde. Wollte Ali sie rächen und wurde dabei getötet?
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sat.1