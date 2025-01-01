Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blutsbrüder

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 17
Folge 17: Blutsbrüder

46 Min.Ab 16

Der Bandenkrieg zwischen den "Rats" und den "Panthern" findet am Kraftwerk einen blutigen Höhepunkt: "Rat" Martin kniet neben dem erschossenen Ali. Als die "Panther" am Tatort erscheinen, läuft Martin um sein Leben - und direkt in Wolffs Auto. Während Martin im Krankenhaus landet, muss Wolff Alis Familie die Todesnachricht überbringen. Er erfährt, dass Frau Özal, Alis Mutter, vor Kurzem von einer Bande Neonazis überfallen wurde. Wollte Ali sie rächen und wurde dabei getötet?

