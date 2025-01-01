Wolffs Revier
Folge 21: Bangkok - Berlin
47 Min.Ab 16
Auf dem Frachtterminal des Flughafens machen die Zollbeamten Hartlieb und Baum eine grausige Entdeckung: In einem Container aus Bangkok liegen zwei erfrorene Thailänderinnen, eine dritte, Puk, atmet noch schwach. Weder der Empfänger des Containers, der Textilienhändler Westhoff, noch dessen Fahrer Ronny können sich den Fund erklären. Am nächsten Morgen wird der Zollbeamte Hartlieb erschossen in seiner Wohnung gefunden. Er hatte Kontakt zu asiatischen Prostituierten ...
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
16
