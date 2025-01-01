Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 21
Folge 21: Bangkok - Berlin

47 Min.Ab 16

Auf dem Frachtterminal des Flughafens machen die Zollbeamten Hartlieb und Baum eine grausige Entdeckung: In einem Container aus Bangkok liegen zwei erfrorene Thailänderinnen, eine dritte, Puk, atmet noch schwach. Weder der Empfänger des Containers, der Textilienhändler Westhoff, noch dessen Fahrer Ronny können sich den Fund erklären. Am nächsten Morgen wird der Zollbeamte Hartlieb erschossen in seiner Wohnung gefunden. Er hatte Kontakt zu asiatischen Prostituierten ...

SAT.1 GOLD
