Mit Satans Hilfe

SAT.1 GOLD Staffel 4 Folge 22
Folge 22: Mit Satans Hilfe

46 Min. Ab 16

Zwei Teenager entdecken die Leiche der kleinen Iris Beyer in einem Waldstück. Für Iris' Stiefvater ist sofort klar, dass deren Erzeuger Gerd Conradt der Mörder ist. Hatte der doch mit Rache gedroht, als bei der Trennung Iris' Mutter das Sorgerecht zugesprochen wurde. Tatsächlich flieht Conradt, als die Polizei ihn aufspürt ...

