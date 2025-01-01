Wolffs Revier
Folge 23: Der Totschläger
47 Min.Ab 12
In einer Kneipe gerät Tom Borkmann mit dem Pokerspieler Adam Passlak aneinander. Der Streit eskaliert vor dem Lokal, und Tom setzt den Betrunkenen, der mit einem Totschläger auf ihn losgeht, außer Gefecht. Wenig später wird Passlak tot aufgefunden. Wolffs Verdacht fällt auf Passlaks Pokerbrüder Neuner und Krey. Dann geschieht ein zweiter Mord: Danzig, Kneipenwirt und ehemaliger Arbeitgeber von Frau Passlak, liegt leblos in seiner Spelunke.
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
