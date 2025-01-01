Ich habe Sylvie Engel getötet!Jetzt kostenlos streamen
Wolffs Revier
Folge 24: Ich habe Sylvie Engel getötet!
46 Min.Ab 16
Die 16-jährige Sylvie Engel, eine ehemalige Drogensüchtige, möchte Borkmann brisante Informationen über einen Drogenring zukommen lassen und verabredet sich zu diesem Zweck mit ihm auf dem Präsidium. Allerdings kann die junge Frau diesen Termin nicht einhalten, weil sie in der Nacht davor ermordet wird. Wolffs und Borkmanns Ermittlungen führen zu Jürgen "Hollywood" Stoss, einen ungewöhnlichen Außenseiter.
Wolffs Revier
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
16
