Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wolffs Revier

Ich habe Sylvie Engel getötet!

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 24
Ich habe Sylvie Engel getötet!

Ich habe Sylvie Engel getötet!Jetzt kostenlos streamen

Wolffs Revier

Folge 24: Ich habe Sylvie Engel getötet!

46 Min.Ab 16

Die 16-jährige Sylvie Engel, eine ehemalige Drogensüchtige, möchte Borkmann brisante Informationen über einen Drogenring zukommen lassen und verabredet sich zu diesem Zweck mit ihm auf dem Präsidium. Allerdings kann die junge Frau diesen Termin nicht einhalten, weil sie in der Nacht davor ermordet wird. Wolffs und Borkmanns Ermittlungen führen zu Jürgen "Hollywood" Stoss, einen ungewöhnlichen Außenseiter.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Wolffs Revier
SAT.1 GOLD
Wolffs Revier

Wolffs Revier

Alle 7 Staffeln und Folgen