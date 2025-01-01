Wolffs Revier
Folge 25: Eine Mordsshow
47 Min.Ab 16
Nach einem heftigen Streit feiern der Fernsehproduzent Toni Krauss und sein Talkshow-Moderator Phillip Wagner Versöhnung auf ganz besondere Art: mit einem Besuch im Bordell. Am Morgen danach wacht Phillip völlig verkatert auf, neben ihm liegt die blutüberströmte Leiche der Prostituierten Tamara. Obwohl sich der Moderator, Toni und der Bordellbesitzer Herbert bemühen, den Mordfall zu vertuschen, dringen Informationen über das Verschwinden Tamaras zu Wolff und Borkmann .
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
16
Copyrights:© Borussia Media Produktions GmbH