Wolffs Revier

Eine Mordsshow

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 25
Eine Mordsshow

Eine MordsshowJetzt kostenlos streamen

Wolffs Revier

Folge 25: Eine Mordsshow

47 Min.Ab 16

Nach einem heftigen Streit feiern der Fernsehproduzent Toni Krauss und sein Talkshow-Moderator Phillip Wagner Versöhnung auf ganz besondere Art: mit einem Besuch im Bordell. Am Morgen danach wacht Phillip völlig verkatert auf, neben ihm liegt die blutüberströmte Leiche der Prostituierten Tamara. Obwohl sich der Moderator, Toni und der Bordellbesitzer Herbert bemühen, den Mordfall zu vertuschen, dringen Informationen über das Verschwinden Tamaras zu Wolff und Borkmann .

