Wolffs Revier
Folge 26: Bis dass der Tod ...
46 Min.Folge vom 05.08.2024Ab 16
Als Werner Rohde eines Morgens seine Ferienwohnung betritt, macht er einen grausigen Fund: Seine Frau wurde ermordet! Obwohl der Witwer Wolff erzählt, wie glücklich seine Ehe gewesen sei, zweifelt der an seiner Unschuld. Außerdem gerät noch der Außenseiter "Schrat" in sein Visier, da er schon einige Male von der Toten porträtiert wurde - zuletzt in der Mordnacht.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 4-10: Borussia Media Produktions GmbH