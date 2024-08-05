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Wolffs Revier

Bis dass der Tod ...

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 26vom 05.08.2024
Bis dass der Tod ...

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Folge 26: Bis dass der Tod ...

46 Min.Folge vom 05.08.2024Ab 16

Als Werner Rohde eines Morgens seine Ferienwohnung betritt, macht er einen grausigen Fund: Seine Frau wurde ermordet! Obwohl der Witwer Wolff erzählt, wie glücklich seine Ehe gewesen sei, zweifelt der an seiner Unschuld. Außerdem gerät noch der Außenseiter "Schrat" in sein Visier, da er schon einige Male von der Toten porträtiert wurde - zuletzt in der Mordnacht.

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