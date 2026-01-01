Wolffs Revier
Folge 27: Blutiger Schmuck
47 Min.Ab 16
Rebecca, die Mutter von Toms altem Schulfreund Martin, bittet ihn, herauszufinden, ob ihr Sohn ihren Schmuck gestohlen hat. Tom ist der Auftrag höchst unangenehm, doch als er beobachtet, wie Martin Schmuck beim Juwelier versetzt, kommen auch ihm Zweifel. Tags darauf kreuzen sich ihre Wege erneut: Martins Freundin, Irina Czibulski, wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden, und die Nachbarin Anna hat am Abend zuvor Martins Porsche vor dem Haus stehen sehen.
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Borussia Media Produktions GmbH