SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 3
Folge 3: Clever und tot

47 Min.Ab 12

Viktor Beck ist aus dem 13. Stock eines Rohbaus gestürzt. Am Unglücksort geben Scherben einer Champagnerflasche, eine Kerze und Kondome Hinweise auf ein Rendezvous. Wolff erfährt, dass Beck wenige Stunden vor seinem Tod die Verlobung mit der Firmenerbin Beate Hannemann bekannt gegeben hatte. Weil Beck wesentlich jünger war als seine Verlobte, sahen ihre Söhne Christian und Georg die Verbindung der reichen Frau mit dem Emporkömmling höchst ungern - aber reicht das als Mordmotiv?

