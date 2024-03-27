Staffel 1Folge 10vom 27.03.2024
Boruto
Folge 10: Ermittlungen im Fall Geist beginnen
23 Min.Folge vom 27.03.2024Ab 12
Boruto und seine Freunde sind hinter dem mysteriösen Schatten namens "The Ghost" hinterher. Er freut sich bereits darauf, die jüngsten Geisterfälle lösen zu können, während Sai eine große Entdeckung macht, als er den gleichen Vorfall untersucht.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media