NarutoStaffel 1Folge 10vom 27.03.2024
Folge 10: Ermittlungen im Fall Geist beginnen

23 Min.Folge vom 27.03.2024Ab 12

Boruto und seine Freunde sind hinter dem mysteriösen Schatten namens "The Ghost" hinterher. Er freut sich bereits darauf, die jüngsten Geisterfälle lösen zu können, während Sai eine große Entdeckung macht, als er den gleichen Vorfall untersucht.

