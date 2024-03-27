Staffel 1Folge 3vom 27.03.2024
Boruto
Folge 3: Metal Lee außer Kontrolle!!
23 Min.Ab 12
Der talentierte Metal Lee ist ein Klassenkamerad von Boruto, der das Taijutsu beherrscht. Als er bei dessen Ausführung beobachtet wird, wird Metal Lee nervös und kann nicht mehr sein Bestes geben. Boruto merkt jedoch, dass Metals Chakra verzerrt ist.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
12
