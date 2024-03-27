Staffel 1Folge 9vom 27.03.2024
Boruto
Folge 9: Ein Beweis für das, was Du bist
23 Min.Folge vom 27.03.2024Ab 12
Boruto übt mit seiner Tante Hanabi unter der Führung seines Vaters und seines Großvaters. Dabei versucht Boruto den Respekt von seinem Vater Naruto zu erlangen, doch kann er sein Byakugan in keiner Weise aktivieren. Boruto beginnt, zu verzweifeln.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media