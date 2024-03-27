Staffel 1Folge 5vom 27.03.2024
Rätselhafter Neuling...!!Jetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 5: Rätselhafter Neuling...!!
23 Min.Folge vom 27.03.2024Ab 12
Mitsuki ist ein neuer Schüler in Borutos Klasse, der Iwabe direkt im Sparring überwältigt. Er kommt aus dem Hidden Sound Village und hat listenreiche Tricks, um kritische Situationen zu lösen. Dennoch werden die Schüler nicht schlau aus ihm.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media