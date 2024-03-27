Staffel 1Folge 8vom 27.03.2024
Boruto
Folge 8: Verkündung im Traum
23 Min.Folge vom 27.03.2024Ab 12
Konohas Bewohner sind durchgedreht und die Freunde wissen immer noch nicht, wer hinter den mysteriösen Schatten steckt. Allerdings können Boruto und seine Kumpel niemanden um Hilfe bitten, da ihnen die notwendigen Beweise haben.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media