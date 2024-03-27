Staffel 1Folge 4vom 27.03.2024
Ninjutsu-Wettkampf Jungs gegen Mädchen!!Jetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 4: Ninjutsu-Wettkampf Jungs gegen Mädchen!!
23 Min.Folge vom 27.03.2024Ab 12
Klassenlehrer Shino Aburame fordert, dass sich die Teams in geschlechtsspezifische aufteilen. Ihr Ziel ist es, die Flagge auf dem Dach zu erobern, weshalb die Jungen direkt durchstarten. Doch sind zu stürmisch und geraten in die Falle der Mädchen.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media