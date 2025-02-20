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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 15vom 20.02.2025
Neue Pfade

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Boruto

Folge 15: Neue Pfade

23 Min.Folge vom 20.02.2025Ab 12

Boruto und seine Freunde sind trotz des Abschließens der Geistervorfälle immer noch beunruhigt. Langsam kehren immer mehr alltägliche Dinge ins Dorf und in die Akademie zurück, weshalb sich alles zu normalisieren scheint.

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