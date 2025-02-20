Staffel 1Folge 15vom 20.02.2025
Neue PfadeJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 15: Neue Pfade
23 Min.Folge vom 20.02.2025Ab 12
Boruto und seine Freunde sind trotz des Abschließens der Geistervorfälle immer noch beunruhigt. Langsam kehren immer mehr alltägliche Dinge ins Dorf und in die Akademie zurück, weshalb sich alles zu normalisieren scheint.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media