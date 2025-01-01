Staffel 1Folge 14vom 01.01.2025
Der Pfad, den Boruto siehtJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 14: Der Pfad, den Boruto sieht
23 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12
Boruto kann sein kurioses Auge nutzen, um eine andere Welt zu betreten und dem Monster zu folgen.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media