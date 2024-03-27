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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 6vom 27.03.2024
Die letzte Unterrichtsstunde...!!

Die letzte Unterrichtsstunde...!!Jetzt kostenlos streamen

Boruto

Folge 6: Die letzte Unterrichtsstunde...!!

23 Min.Folge vom 27.03.2024Ab 12

Shino verhält sich anders als sonst und attackiert Boruto und seine Freunde mit Insekten. Shino-sensei wird ebenfalls von dem Wahn überwältigt und ruft Boruto, Shikadai und Mitsuki zu sich. Ihre Lektion soll tödlich enden, weshalb sie fliehen.

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