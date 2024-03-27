Staffel 1Folge 13vom 27.03.2024
Boruto
Folge 13: Die Dämonenbestie taucht auf
23 Min.Folge vom 27.03.2024Ab 12
Boruto ist fest entschlossen, den Täter der Geistervorfälle zu finden und aufzuhalten. Außerdem sind sein Vater und seine Top-Berater schockiert, als sie von den Ergebnissen von Sais Untersuchungen erfahren, wer dahintersteckt.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media