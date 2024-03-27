Staffel 1Folge 12vom 27.03.2024
Boruto und MitsukiJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 12: Boruto und Mitsuki
23 Min.Folge vom 27.03.2024Ab 12
Mitsuki weiß etwas, wovon die anderen nicht wissen, weshalb er fragwürdige Veränderungen durchmacht. Er befragt seine Klassenkameraden, um zu verstehen, was vorgefallen ist. Allerdings macht sich zugleich ein seltsames Chakra im Dorf breit.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media