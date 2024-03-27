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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 12vom 27.03.2024
Boruto und Mitsuki

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Boruto

Folge 12: Boruto und Mitsuki

23 Min.Folge vom 27.03.2024Ab 12

Mitsuki weiß etwas, wovon die anderen nicht wissen, weshalb er fragwürdige Veränderungen durchmacht. Er befragt seine Klassenkameraden, um zu verstehen, was vorgefallen ist. Allerdings macht sich zugleich ein seltsames Chakra im Dorf breit.

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