Staffel 1Folge 11vom 27.03.2024
Boruto
Folge 11: Der Schatten des Drahtziehers
23 Min.Folge vom 27.03.2024Ab 12
Borutos Mitschüler werden bei der Suche nach einem Arbeitsplatz wegen eines Geisterfalls verletzt. Boruto fühlt sich allerdings schlecht, da er Sumire, Wasabi und Namida nicht helfen konnte, doch ist er nun nur noch entschlossener, den Fall zu lösen.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media