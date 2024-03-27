Staffel 1Folge 2vom 27.03.2024
Der Sohn des Hokage!!Jetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 2: Der Sohn des Hokage!!
23 Min.Folge vom 27.03.2024Ab 12
Wegen eines Aufruhrs wird Boruto von der Aufnahmezeremonie abberufen und geht erstmals zur Akademie. Dort heißen ihn seine neuen Klassenkameraden aber alles andere als herzlich willkommen, da er der Sohn des Siebten Hokage ist.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media