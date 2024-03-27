Staffel 1Folge 7vom 27.03.2024
Liebe und Chips...!!Jetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 7: Liebe und Chips...!!
23 Min.Folge vom 27.03.2024Ab 12
Ein Stalker hat es auf die Mädchen in Konoha abgesehen, der sie auf Schritt und Tritt verfolgt. Dementsprechend stellt sich die Frage, ob er tatsächlich einfach nur in sie verliebt ist, oder von einem Chakra-Schatten befallen ist.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media